Москва, 12 апреля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Российские магазины начали снижать цены в связи с укреплением рубля. Об этом сообщает ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Цены снижаются на 12% в связи с укреплением курса рубля», — цитирует агентство сообщение на сайте ЦУМ.

Снижение стоимости товаров также отмечается на маркетплейсах, в частности подешевели смартфоны китайских брендов.

«Wildberries фиксирует статистически значимое снижение цен на смартфоны китайских брендов, при этом в натуральном выражении их продажи за последние недели выросли почти на треть. Частично это объясняется в том числе и укреплением курса рубля», — говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что ценообразование на площадке определяет исключительно продавец. По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, изменение стоимости товаров, как правило, носит отложенный характер и не происходит сразу после изменения курса валют. В то время как глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов пояснил, что в сегментах бытовой техники и электроники изменение курса может отражаться с задержкой до полугода.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля Центральный банк России понизил курс доллара на 72,5 копейки, до 85,4641 рубля. Курс евро понижен на рубль и составил 93,7755 руб, а курс юаня понижен на 16 коп., до 11,5664 руб.

По словам замминистра финансов России Владимир Колычев, текущее укрепление курса рубля может быть связано с российско-американскими переговорами. Колычев отметил, что за последние несколько месяцев, вероятно, изменилась оценка инвесторами геополитических рисков. Пока неясно, насколько устойчивым может быть новый тренд.