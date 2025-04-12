Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани совместные топливно-энергетические проекты и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба российского дипведомства.

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«Подтверждена заинтересованность в укреплении разнопланового сотрудничества, включая реализацию на территории КАР ряда совместных топливно-энергетических проектов», — сказано в публикации МИД РФ.

Кроме того, обсуждались некоторые вопросы дальнейшего развития дружественных отношений России с Ираком и Иракским Курдистаном. Стороны также обменялись мнениями относительно военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что особое внимание политики уделили положению в Сирии.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 апреля Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме 11 апреля. У главы МИД запланированы выступления и ряд двусторонних встреч. Переговоры с лидером Иракского Курдистана прошли в закрытом для прессы формате.

Ранее, 10 апреля, министр иностранных дел РФ провёл переговоры с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. В феврале российский министр прибыл в Турцию с рабочим визитом. В Анкаре он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Главы ведомств обсудили переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.