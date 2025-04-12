Вашингтон, 12 апреля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение участие делегации Соединённых Штатов в саммите «Большой двадцатки» (G20), который в 2025 году будет проходить в ЮАР.

Global Look Press/Xinhua/ABACA

«Как можно было ожидать, что мы поедем в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главной темой обсуждения являются конфискация земли и геноцид? Соединённые Штаты приостановили все взносы в ЮАР. Это то, где мы хотим быть на G20? Я так не думаю!» — отметил он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, власти африканской страны «отбирают землю у белых фермеров», а затем «убивают их и их семьи». При этом он добавил, что местные СМИ отказываются это освещать.

Саммит G20 пройдёт 22–23 ноября в Йоханнесбурге.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта Трамп заявил о прекращении всей федеральной помощи ЮАР, так как власти этой страны конфисковали земли и имущество у фермеров. Американский лидер также добавил, что любой фермер, желающий покинуть ЮАР, будет приглашен вместе с семьей в США с возможностью ускоренного получения гражданства.

Ранее в конфликт с ЮАР вступил также глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск. Всё началось с того, что он обвинил лидера политической партии «Борцы за экономическую свободу» (EFF) Джулиуса Малему в расизме и призывах убивать белых людей, а также призвал объявить его преступником. 9 февраля представители партии послали Маска к черту.

Весной 2024 года в ЮАР прекратила работу спутниковая система Маска Starlink. В марте 2025 года Маск прокомментировал слова одного из южноафриканских предпринимателей о том, что в ЮАР приняли 140 законов против светлокожего населения. Он заявил, что Starlink не работает в ЮАР, потому что он «не черный».