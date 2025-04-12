Киев, 12 апреля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Верховная рада продлит военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине уже через несколько дней. Об этом заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

flickr.com/President Of Ukraine

«Идёт не то чтобы дискуссия, а гадание, будет ли продлено на этот раз военное положение и всеобщая мобилизация. Да, они будут продлены, и это произойдёт достаточно скоро: 15–18 апреля», — уточнил Железняк.

Он пояснил, что Рада, как правило, заранее принимает решение о продлении военного положения и мобилизации, поэтому следующая неделя — оптимальное время для голосования по этому вопросу.

Железняк добавил, что военное положение продлят ещё на 90 дней, а это сделает невозможным проведение парламентских или президентских выборов в августе. В случае кардинального изменения ситуации парламент может быстро отменить решение о продлении, что будет означать остановку мобилизации.

Однако, пояснил Железняк, такое развитие событий маловероятно, так как внесение указа о продлении военного положения и мобилизации ещё на три месяца выглядит определённым сигналом.

В частности, добавил он, не очень реалистично выглядят обещания быстро завершить конфликт, которые исходят в том числе от США. Не выглядит вероятным и сценарий о значительных успехах в переговорах или о широком перемирии, сказал Железняк.

Накануне спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что военное положение будет продлено в связи с продолжением боевых действий. Отвечая на вопрос журналистов о проведении президентских выборов, Стефанчук заявил, что они должны состояться «после победы». По его словам, это подтвердит, что Украина является «демократической страной».

Как сообщало ИА Регнум, Украина перешла на военное положение и объявила всеобщую мобилизацию в феврале 2022 года. Это решение продлевалось каждые 90 дней. В январе Верховная рада заранее продлила до 9 мая срок действия указа, истекавший 8 февраля.

Президентские и парламентские выборы на Украине отменены под предлогом военного положения, что противоречит конституции страны. Россия считает Владимира Зеленского нелегитимным главой государства, поскольку его полномочия истекли в мае 2024 года.