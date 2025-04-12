Резко выросла доля западных танкеров, перевозящих российскую нефть — СМИ
Bloomberg: резко выросла доля западных танкеров, перевозящих российскую нефть
Вашингтон, 12 апреля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. На фоне снижения цен на нефть резко выросла доля западных танкеров, перевозящих российское сырьё. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания судов.
«Доля западных танкеров, отправленных из черноморских и балтийских портов России, выросла до 43% из-за падения цен на нефть», — указано в публикации.
В материале указано, что страны «Большой семёрки» (G7) запретили западным компаниям перевозить и страховать танкеры с российской нефтью, если её стоимость превышает 60 долларов. Однако после общемирового падения цен на сырьё стоимость российской нефти упала ниже данного значения. Именно поэтому западные логистические и страховые фирмы получили возможность сотрудничать с Россией без риска попасть под рестрикции.
Также уточняется, что в течение всего первого квартала 2025 года доля западных танкеров составляла 30%.
Как передавало ИА Регнум, в начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили.
7 апреля министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что мировая торговая система переживает кризис, а попытки создать новое регулирование торговли противоречат правилам ВТО. Он подчеркнул, что ситуация в мировом энергетическом и продовольственном секторах уже ухудшилась.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также заявил, что из-за решения США о введении пошлин обстановка в мировой экономике «чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная». Он подчеркнул, что российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны.