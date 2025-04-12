Вашингтон, 12 апреля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. На фоне снижения цен на нефть резко выросла доля западных танкеров, перевозящих российское сырьё. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания судов.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Доля западных танкеров, отправленных из черноморских и балтийских портов России, выросла до 43% из-за падения цен на нефть», — указано в публикации.

В материале указано, что страны «Большой семёрки» (G7) запретили западным компаниям перевозить и страховать танкеры с российской нефтью, если её стоимость превышает 60 долларов. Однако после общемирового падения цен на сырьё стоимость российской нефти упала ниже данного значения. Именно поэтому западные логистические и страховые фирмы получили возможность сотрудничать с Россией без риска попасть под рестрикции.

Также уточняется, что в течение всего первого квартала 2025 года доля западных танкеров составляла 30%.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили.

7 апреля министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что мировая торговая система переживает кризис, а попытки создать новое регулирование торговли противоречат правилам ВТО. Он подчеркнул, что ситуация в мировом энергетическом и продовольственном секторах уже ухудшилась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также заявил, что из-за решения США о введении пошлин обстановка в мировой экономике «чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная». Он подчеркнул, что российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны.