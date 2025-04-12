Нальчик, 12 апреля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Заслуженный художник России, народный художник Кабардино-Балкарии Мухадин Кишев скончался на 86-м году жизни. Об этом 12 апреля сообщили в министерстве культуры республики.

Telegram/Казбек Коков

«Культура Кабардино-Балкарии понесла тяжелую утрату: на 86-м году ушел из жизни выдающийся художник, <…> академик Российской академии художеств Мухадин Исмаилович Кишев», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве назвали уход художника, достигшего европейской известности, огромной потерей и невосполнимой утратой.

«Кишев принадлежал к плеяде талантливых людей, которые служили высокому искусству всем сердцем. Светлая память о Мухадине Исмаиловиче Кишеве навсегда останется в наших сердцах», ― добавили в министерстве.

Мухадин Кишев родился в 1939 году в Кабардино-Балкарии. В 1973 году был принят в члены Союза художников СССР, а в 1993 году вступил в Международный союз художников. Кишев участвовал в 70 групповых выставках в России и за рубежом. За это время в Нальчике, Москве, Лондоне и городах Испании прошло более 40 персональных выставок художника.

С 1998 года Кишев жил и работал в Испании. Он создал свою авторскую технику монотипии, которая имеет уже целый ряд последователей во многих странах мира.

Работы мастера хранятся в Государственной Третьяковской галерее и в Московском музее современного искусства, в культурных центрах Великобритании и Испании. Более 300 полотен Кишева находятся в частных коллекциях в 34 странах мира, в частности в России, Великобритании, Испании, Германии, Исландии, Польше, Финляндии, Франции, США, Латинской Америке, Бразилии, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Африке, бывших республиках СССР. Есть его картины и в собрании королевской семьи Испании.

Кишев был членом ряда академий, обладателем нескольких золотых медалей европейских художественных академий за вклад в мировое искусство.