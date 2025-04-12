Москва, 12 апреля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. С 1 октября оклады ряда категорий военнослужащих и сотрудников некоторых органов власти будут увеличены на 4,5%. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 11 апреля на портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту <…>, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — сказано в тексте постановления.

Также оклады будут увеличены сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что заработные платы работников прокуратуры, Следственного комитета, а также судебной системы будут увеличены с 1 октября. Индексация должностных окладов и заработной платы запланирована на уровне 4,5%.

До 1 октября на 13,2% увеличатся заработные платы сотрудников ряда бюджетных учреждений. Индексация произойдёт в два этапа, первый из которых предполагает повышение трудовых доходов работников образовательных и медицинских учреждений, социальных служб, МЧС и ряда других ведомств.

Ранее в апреле президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители, супруги и дети участников специальной военной операции получат право на дополнительный отпуск по уходу за бойцами, которые проходят лечение или реабилитацию после ранения.