Киев, 12 апреля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. В Киевской и еще пяти других областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ресурса на 11​​​: 56 мск, тревога звучит в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 апреля в Киеве прогремели взрывы. Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве с 04:11 мск действует режим воздушной тревоги.

Вечером 4 апреля в Киеве, а также 11 областях Украины, а именно в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Минобороны РФ неоднократно подчёркивало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории.