Пекин, 12 апреля, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Эскалация торговой напряженности создала огромные проблемы для перспектив мировой торговли и экономического роста. Об этом заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

EPA/JEON HEON-KYUN/TASS

«Продолжающаяся эскалация торговой напряженности создала огромные проблемы для перспектив мировой торговли и экономического роста», — сказала Оконджо-Ивеала в разговоре с министром коммерции КНР Ван Вэньтао.

Глава ВТО подчеркнула, что члены организации должны защищать многостороннюю торговую систему, разрешать разногласия путем диалога и сотрудничества в рамках ВТО. По ее словам, результаты переговоров между всеми сторонами и США «должны соответствовать принципу наибольшего благоприятствования ВТО».

Еще 3 апреля глава ВТО предрекла тарифную войну из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Тогда она заявила, что введение США пошлин против большинства стран может привести к общему сокращению мирового товарооборота примерно на 1% в 2025 году.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля Трамп объявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили.

Однако в назначенный срок глава Белого дома заявил о приостановке на 90 дней действия ответных пошлин в отношении более чем 75 стран из-за «реакции людей», которые, по словам Трампа, «немного перегибают палку», «слишком возбуждены и немного напуганы» происходящим.

Британское интернет-издание The Independent 9 апреля сообщило о том, что многие американские потребители начали запасаться продуктами на фоне введенных пошлин.

Китай, в свою очередь, сообщил о введении ответных пошлин на импорт из США в размере 34%. О разработке ответных мер позже заявили и в ЕС.

Трамп раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Однако 10 апреля глава США вновь повысил пошлины на товары из Китая до 145%. На следующий день, 11 апреля Пекин также увеличил пошлины на товары из США до 125%.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя происходящее, заявила, что Китай столкнётся с «нехорошими» последствиями при дальнейшей эскалации торговой войны с США.