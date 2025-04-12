Москва, 12 апреля, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл переговоры с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. Об этом 12 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Telegram/МИД России

Фото с встречи дипломат опубликовала в Telegram-канале.

«Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Курдского Автономного района Ирака в Анталье», ― подписала снимок представитель внешнеполитического ведомства.

Переговоры проходят на полях Анталийского дипломатического форума и закрыты для прессы.

Подробности встречи не раскрываются.

Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме 11 апреля. У глава МИД запланированы выступления и ряд двусторонних встреч.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля министр иностранных дел РФ провёл переговоры с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Встречу Лавров начал с шутки о настойках.

Как сообщила Захарова, переговоры глав МИД РФ и Казахстана начались традиционно искромётно, после чего привела шуточный диалог министров. Нуртлеу отметил необходимость сделать совместное фото, добавив фразу «настаивает протокол». Лавров в свою очередь, переспросил, на чём настаивает? Кто-то, например, настаивает на гвоздике, с юмором указал министр.

Также в ходе беседы Лавров заявил, что в Москве ожидают, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы.

В феврале российский министр прибыл в Турцию с рабочим визитом. В Анкаре он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Главы ведомств обсудили переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.