Москва, 12 апреля, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Россия готова предоставить Китаю столько нефти, сколько будет необходимо. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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«Я думаю, что Китай будет действовать прежде всего из своих национальных интересов. Если они потребуют закупок нефти, то, конечно, Китай это сделает, но это выбор наших китайских друзей. Мы готовы предоставить нефти столько, сколько Китай сможет потребить», — отметил он в беседе с ТАСС.

Так дипломат ответил на вопрос, будет ли Китай закупать больше российской нефти, если поставки из США резко сократятся.

11 апреля американское агентство Bloomberg сообщило, что в связи с торговым противостоянием между США и Китаем поставки американской нефти в КНР в ближайшее время могут практически полностью прекратиться. Издание отметило, что в последние годы объём импорта нефти из Соединенных Штатов в Китай увеличивался, но в 2025 году эта тенденция начала меняться из-за политики американского президента Дональда Трампа.

9 апреля Трамп заявил, что США незамедлительно повышают пошлины в отношении товаров из Китая до 125%. В ответ на это Пекин принял решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34 до 84%.