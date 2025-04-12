Москва, 12 апреля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Скончался российский кинокритик Юрий Гладильщиков. Ему было 63 года. Об этом сообщила его дочь Анастасия Гладильщикова.

VK/Юрий Гладильщиков

«7 апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков», ― написала она в Telegram-канале.

Дочь кинокритика пояснила, что сообщила о смерти отца только сейчас, потому что Гладильщиков не хотел звать никого на похороны.

Юрий Гладильщиков родился в Краснодаре в 1961 году. В 1983 году он окончил обучение на факультете журналистики МГУ. Через три года уже заведовал отделом искусства в «Литературной газете». В этой должности он проработал до 1991 года. Затем в годы перестройки вёл «Кинопанораму».

С 1993 по апрель 2001 года сотрудничал с газетой «Сегодня» и журналом «Итоги». Затем не очень долгое время публиковался в «Московском комсомольце». С августа 2001 по март 2004 и с ноября 2006 по март 2007 года был кинокритиком газеты «Известия».

За более чем 30 лет работы в области кинокритики его статьи и рецензии заслужили признание профессионалов и аудитории. В знак признания его заслуг перед кинематографом Гладильщиков в 1993 году был удостоен премии «Золотой овен».

С 1996 года составлял собственные списки лучших фильмов года.