Правительство выделило более ₽520 млн на строительство в новых регионах
Москва, 12 апреля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Правительство России выделило более 520 млн рублей на завершение строительства домов в новых регионах. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Более 520 млн рублей выделено из резервного фонда кабмина новым регионам на завершение строительства домов, застройщики либо собственники которых не определены. Средства будут направлены Донецкой Народной Республике и Запорожской области. С их помощью будет завершено строительство многоквартирных домов в Донецке и Мелитополе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Будем и дальше делать всё необходимое для активного развития регионов, чтобы в целом уровень жизни там был не ниже среднего по стране. На это нацелена программа», — отметил он.
В публикации также указано, что работа ведётся в рамках государственной программы «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», которая была утверждена правительством в 2023 году.
Как передавало ИА Регнум, 2 апреля премьер-министр также сообщил, что правительство РФ выделит ещё 16 млрд рублей на выплаты жителям Курской области. Куряне смогут потратить эти средства на приобретение или строительство новых домов и квартир.
Ранее в тот же день президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить лишившимся жилья в результате атак со стороны украинских формирований жителям Курской области ежемесячную выплату в размере 65 тыс. рублей.