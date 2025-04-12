Москва, 12 апреля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Правительство России выделило более 520 млн рублей на завершение строительства домов в новых регионах. Об этом сообщается на сайте кабмина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

«Более 520 млн рублей выделено из резервного фонда кабмина новым регионам на завершение строительства домов, застройщики либо собственники которых не определены. Средства будут направлены Донецкой Народной Республике и Запорожской области. С их помощью будет завершено строительство многоквартирных домов в Донецке и Мелитополе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Будем и дальше делать всё необходимое для активного развития регионов, чтобы в целом уровень жизни там был не ниже среднего по стране. На это нацелена программа», — отметил он.

В публикации также указано, что работа ведётся в рамках государственной программы «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», которая была утверждена правительством в 2023 году.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля премьер-министр также сообщил, что правительство РФ выделит ещё 16 млрд рублей на выплаты жителям Курской области. Куряне смогут потратить эти средства на приобретение или строительство новых домов и квартир.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить лишившимся жилья в результате атак со стороны украинских формирований жителям Курской области ежемесячную выплату в размере 65 тыс. рублей.