Москва, 12 апреля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев согласился с высказыванием главы департамента госэффективности (DOGE) Илоном Маском, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отличный человек.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо)

Дмитриев сделал репост в соцсети Х поста Маска, который написал, что «Уиткофф отличный». Более того, глава РФПИ также сделал репост комментария политической активистки из США Лоры Лумер о том, что Уиткофф сделал для продвижения мирных переговоров и освобождения заложников больше, чем любой из его критиков.

«Лора Лумер совершенно права. И давайте будем честны, Стивен Уиткофф — миллиардер. Он мог бы расслабиться и жить беззаботной жизнью. Ему не нужно этого делать. Он делает это, чтобы помочь президенту Дональду Трампу и США», — написал Дмитриев.

Ранее с данным высказыванием Лумер согласился американский госсекретарь Марко Рубио, который сделал репост её записи и написал: «100%».

Как передавало ИА Регнум, Уиткофф 11 апреля в третий раз посетил Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Переговоры проходили в закрытом режиме, они продлились почти 4,5 часа и завершились поздним вечером.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, начало встречи Путина и Уиткоффа было деловым. Ранее представитель Кремля призвал не ждать прорывных результатов от встречи. Он заявил, что на переговорах стороны будут искать почву для нормализации двусторонних отношений.

Глава государства и спецпосланник обсудили, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта. Уиткофф поблагодарил Путина за уделённое время и передал ему послание от Трампа. Президент РФ, в свою очередь, озвучил через него вопросы Москвы, связанные с конфликтом.

Дмитриев отметил, что состоявшиеся переговоры Путина с Уиткоффом прошли продуктивно.