Париж, 12 апреля, 2025, 11:08 — ИА Регнум. Украинская афера, в которой участвуют европейские страны, подходит к концу. Армии киевского режима осталось существовать несколько месяцев, заявил генерал французской армии, кавалер ордена Почетного легиона Доминик Делавард в беседе с изданием Stratpol.

Telegram/Zelenskiy / Official

«Если бы Украина согласилась на условия России в феврале 2022 года, то сегодня ситуация была бы намного лучше. Так что я думаю, что эта афера закончится в ближайшие месяцы. Армия Украины развалится», — сказал Делавард.

По его словам, заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера, обещавшего вооружать Киев и после окончания конфликта, оторваны от реальности, так как Лондон не располагает ресурсами для воплощения в жизнь столь амбициозной риторики. Никакие регулярные европейские войска не вступят на территорию Украины, подчеркнул эксперт.

Делавард отметил, что ситуация с Минскими договорённостями наглядно показала — слово Европы ничего не стоит. Эти соглашения были лишь фасадом, за которым скрывалось желание дать Киеву время на перевооружение. Поэтому у российского президента Владимира Путина есть все основания для того, чтобы не допускать страны ЕС к переговорному процессу.

По мнению генерала, Европа окажется на коленях из-за экономических проблем. Кроме того, в странах ЕС не могут набрать военных — молодые люди не хотят умирать за европейских олигархов, добавил он.

«То, что происходит, — это фарс. Европа обманывала Россию не раз и не два. У ЕС сегодня нет никаких сил, чтобы насаждать свою точку зрения. Сил нет и у Украины: Киев заплатит за мир очень дорого», — подчеркнул Делавард.

Он отметил, что процесс, направленный на урегулирование украинского кризиса, быстрым не будет. Россия не согласится на мир, пока не убедится в защищённости своих интересов на длительный срок.

Из-за того, что США начали прямой и открытый диалог с Россией, неоконсервативная и русофобская Европа оказалась на периферии процессов. Ситуация на Украине ослабила и дестабилизировала Евросоюз, констатировал генерал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, открывая заседание контактной группы по обороне Украины (UDCG) в Брюсселе, обратился к коллегам-министрам с призывом усилить поддержку Киева. Он подчеркнул, что в украинском конфликте наступил критический момент, при этом 2025 год будет решающим.

В конце марта Путин заявил, что армия России в ходе спецоперации на Украине не просто дожмёт, а добьёт, разгромит противника. Он подчеркнул, что для такого прогноза есть основания: в настоящее время российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.