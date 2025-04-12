Лондон, 12 апреля, 2025, 10:53 — ИА Регнум. В продолжающемся конфликте на Украине наступил критический момент. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хилли.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«2025 год — критический год для [конфликта] на Украине, и это критический момент», — процитировала газета The Independent главу оборонного ведомства.

Также отмечается, что Хилли, открывая заседание контактной группы по обороне Украины (UDCG)в Брюсселе, обратился к коллегам-министрам с призывом усилить поддержку Киева.

Как передавало ИА Регнум, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о провале встречи «коалиции желающих» 10 апреля. Речь шла о предоставлении гарантий Украине в случае урегулирования конфликта, в том числе о возможном размещении войск западных стран на Украине. По её словам, прошедшие переговоры не повлияли на реализацию «застопорившихся» планов коалиции, обсуждения всё ещё идут.

По информации Telegraph, Хили опровергмнение, заявив о «хорошем продвижении» планов «коалиции желающих».

11 апреля главы минобороны Германии и Британии Борис Писториус и Джон Хили сообщили, что Запад продолжит поддерживать Украину, несмотря на переговоры России и США. Также стало известно, что Лондон выделил Киеву военную помощь в размере 450 млн фунтов стерлингов (585 млн долларов), в рамках которой будут предоставлены сотни тысяч беспилотников и военное оборудование.

Президент США Дональд Трамп заявил, что России необходимо «начать действовать», чтобы урегулировать конфликт на Украине. В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

По его словам, для РФ важно, чтобы договорённости были заключены с легитимными представителями Киева, а глава киевского режима Владимир Зеленский не является таковым. Кроме того, Зеленский сам себе запретил вести переговоры с РФ. В январе Путин заявил, что итогом переговоров должен стать долгосрочный мир на Украине.

7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Москва неоднократно и на разных уровнях заявляла, что готова к переговорам по Украине.

Россия открыта к обсуждению с Украиной серьёзных и реалистичных предложений по урегулированию конфликта, которые приведут к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, указал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. При этом дипломат отметил, что киевский режим своим поведением показывает, что не готов к этому.