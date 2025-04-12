Москва, 12 апреля, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Россия передаёт Соединённым Штатам сведения о нарушениях моратория на удары по объектам энергетики со стороны киевского режима. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Данные о нарушении Киевом моратория передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как ещё одно подтверждение недоговороспособности киевского режима», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что Москва фиксирует все случаи нарушения данного моратория.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп выступил с инициативой о введении Москвой и Киевом временного моратория на взаимные удары по объектам энергетики. Российский лидер принял это предложение, сразу же отдав соответствующий приказ ВС РФ. С тех пор Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский тоже согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения этих ударов. При этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. После этого Киев продолжает регулярно нарушать мораторий и ежедневно атаковать энергообъекты РФ.

Так, 11 апреля ВСУ за сутки нанесли пять ударов по российским объектам энергетики в ЛНР, Брянской, Курской и Запорожской областях. А днём ранее украинские формирования в нарушение установленного моратория совершили 11 атак на объекты российской энергетики.

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор считает, что Путину и Трампу необходимо согласовать смену Зеленского. В противном случае с урегулированием украинского конфликта ничего не выйдет, добавил эксперт.