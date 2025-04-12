Москва, 12 апреля, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Сотрудники погранслужбы ФСБ в международном аэропорту Шереметьево дважды не пустили в страну украинца из-за обнаруженных в записной книжке его телефона контактов украинских военнослужащих. Об этом сообщает «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным агентства, гражданину Украины дважды с разницей в два месяца в 2024 году было отказано во въезде в Россию сотрудниками погранконтроля ФСБ в Шереметьево после прилета из Таиланда.

Украинец обратился в суд с иском, в котором указал, что на территории России к ответственности не привлекался, является профессиональным работником по уходу за лицами пожилого возраста и детьми, имеет действующий ВНЖ и платит налоги. Кроме того, в стране проживают его мать и брат, а значит, отказ во въезде в страну «нарушает его право на уважение личной и семейной жизни».

В свою очередь пограничники направили в суд документы, в которых утверждается, что украинец в телефоне хранит контакты сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины. Более того, мужчина подписан на проукраинские Telegram-каналы, направленные на дискредитацию ВС РФ, а в его переписках политика России оценивается в негативном ключе, а к политике Украины и США выражается симпатия.

Суд постановил, что оспариваемое решение является законным и обоснованным. Постановление суда вступило в силу в конце марта.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта 2025 года происходил подобный случай. Тогда украинке не удалось оспорить в суде отказ во въезде в Россию после обнаружения пограничниками в её телефоне оскорблений в адрес россиян и Вооружённых сил РФ.