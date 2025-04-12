Вашингтон, 12 апреля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Российскому нападающему и капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вручили живого козлёнка на церемонии в честь его снайперского рекорда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

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Животное подарил россиянину шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрём, вместе с которым они выиграли Кубок Стэнли в 2018 году.

Выбор животного не случайность. По-английски «козёл» значит «goat», но также существует аббревиатура G. O. A. T, которая означает «greatest of all time» (величайший за всё время). Таким образом Бэкстрём отметил достижение Овечкина, который сумел побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки и стать величайшим за всё время снайпером лиги.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере. После забитой шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать установление нового рекорда. В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских. В честь рекорда клуб «Вашингтон Кэпиталз» вручил российскому нападающему золотую клюшку.

Овечкину удалось обойти легендарных мастеров НХЛ и достичь выдающегося рекорда, подчеркнул в поздравлении президент РФ Владимир Путин. Глава государства выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.

А президент США Дональд Трамп, комментируя установление Овечкиным рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, заявил журналистам, что теперь «у нас есть ещё один великий».