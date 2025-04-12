Москва, 12 апреля, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днём космонавтики работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Поздравляю вас с Днём космонавтики ― с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые тёплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», ― говорится в поздравлении.

Российский лидер отметил, что легендарный старт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время ракетно-космический комплекс решает целый ряд важных и сложных задач по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением спецоперации.

Путин назвал использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции, где важно постоянно двигаться вперёд и совершенствоваться, чтобы занимать лидерские позиции.

«Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России», ― указал президент.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков с МКС поздравили всех с Днём космонавтики, пожелали соотечественникам благополучия и радости от побед в космосе. Овчинин отметил, что в РФ космос всегда был больше, чем профессия.

Иван Вагнер добавил, что в СССР после полета Юрия Гагарина стать космонавтами мечтали миллионы мальчишек и девчонок. Сегодня дети вновь проявляют всё больший интерес к космонавтике. Он подчеркнул, что Россия всегда славилась талантами, стала первой в космосе.

Ранее Путин заявил, что в современном мире невозможно эффективно решить ни одной задачи без космического сектора. Его развитие нужно для повышения обороноспособности, для создания новых материалов, лекарств, для логистики, отметил президент. Он пообещал уделять особое внимание этому вопросу.