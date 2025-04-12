Вашингтон, 12 апреля, 2025, 09:25 — ИА Регнум. Решение США временно приостановить введение масштабных пошлин против торговых партнёров продемонстрировало Китаю, что у президента Дональда Трампа есть болевая точка. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Global Look Press/Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Приостановив действие некоторых пошлин для десятков стран на 90 дней, он также уступил своему главному сопернику, китайскому лидеру Си Цзиньпину, с которым он вступил в игру «кто первый струсит», ― указали авторы материала.

По их словам, есть риск, что это приведёт к расколу двух крупнейших экономик мира и перевернёт глобальный экономический порядок с ног на голову.

«Си Цзиньпин понял, что у его противника есть болевая точка», — говорится в статье.

Также отмечается, что Китай воспринимает текущую ситуацию как «уязвимость», ведь у страны есть богатый опыт целеустремлённой реализации своих политических стратегий, несмотря на последствия.

И среди критиков КНР, и среди его сторонников существует единое мнение, что исход торговой войны может зависеть от того, какой лидер сможет заставить свой народ терпеть страдания во имя национальных интересов, добавили авторы материала.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля Трамп объявил о введении с 9 апреля пошлин на товары из 185 стран. В частности, для Китая они составили 34%. Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. Трамп раскритиковал решение Пекина и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. КНР ответила увеличение дополнительной ставки тарифов на все импортируемые из США товары до 84%.

9 апреля глава Белого дома заявил, что на 90 дней приостанавливает действие ответных пошлин в отношении стран, которые проявили готовность к переговорам. Речь идёт о более чем 75 государствах. При этом в тот же день глава Белого дома заявил о повышении тарифов в отношении товаров из Китая до уровня 125%. 10 апреля Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%.

В ответ на это КНР увеличила пошлины на американские товары с 84% до 125%. Тарифная комиссия госсовета страны приняла такое решение в связи с введением со стороны США аномально высоких тарифов, «серьёзно нарушающих международные экономические и торговые правила, а также здравый смысл». В Пекине также назвали действия Белого дома политикой запугивания.