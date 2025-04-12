Москва, 12 апреля, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, напоминающим иудеям об исходе из Египта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/via Global Look Press

Он отметил, что в этот день иудеи всего мира отмечают праздник в память о великом событии в истории еврейского народа — избавлении от рабства и обретении долгожданной свободы.

Путин назвал отрадным тот факт, что российские еврейские общины делают многое для сбережения древних религиозных, национальных обычаев и традиций. Они воспитывают у молодёжи уважение к бесценному культурному, духовному наследию предков, добавил он.

«И конечно, самого искреннего признания заслуживает деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, образовательных, просветительских инициатив», — отметил глава государства.

Путин ежегодно поздравляет российских евреев с этим праздником. В 2025 году празднование Песаха — еврейской пасхи — начнётся вечером 12 апреля и продлится до 20 апреля.