Москва, 12 апреля, 2025, 09:07 — ИА Регнум. Действия Киева, который, несмотря на мораторий, продолжает наносить удары по объектам энергетики в России, можно объяснить несколькими причинами. Об этом 12 апреля заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется», ― процитировало «РИА Новости» дипломата.

По его словам, в случае отсутствия приказа речь идёт об осознанном саботаже договорённостей. Если же такое распоряжение было дано, но не выполняется, то киевское руководство не в состоянии контролировать собственных военных, отметил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, и то, и другое вызывает крайнее беспокойство.

Полищук при этом подчеркнул, что российская сторона соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам и фиксирует все случаи его нарушения со стороны Киева.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Российский лидер принял предложение, сразу же отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. При этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края.

Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России. 11 апреля ВСУ за сутки нанесли пять ударов по российским объектам энергетики в ЛНР, Брянской, Курской и Запорожской областях. Днём ранее украинские формирования в нарушение установленного моратория совершили 11 атак на объекты российской энергетики. За сутки были атакованы объекты в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае. В результате атак произошли отключения высоковольтных линий и трансформаторных подстанций.

7 апреля политолог Петр Друлак в статье для чешского издания Časopis argument (CA) написал, что президенты США и России способны вести переговоры на равных, чего нельзя сказать о диалоге с Зеленским, который не способен соблюдать договорённости.