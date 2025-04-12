Москва, 12 апреля, 2025, 08:49 — ИА Регнум. Троим украинским военным предъявлены обвинения в терроризме в связи с обстрелами села Ольговка Курской области и российской военной колонны. Они признали вину, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кадр из видео

Военнослужащим 17-й танковой бригады ВСУ Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко инкриминируют совершение теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). По данным следствия, по приказу командования они систематически обстреливали жилые дома в Ольговке, что привело к гибели по меньшей мере четырёх мирных жителей и повреждению гражданской инфраструктуры.

«Мы неоднократно обстреливали село Ольговка. <…> Нашей группой была замечена военная колонна на трассе, ближайшей к селу Ольговка, был открыт огонь по военной технике, а также военнослужащим Российской Федерации, которые были в колонне», — рассказал Крайванов на видео, опубликованном на сайте СК.

Шевченко и Дребеда подтвердили его показания. Шевченко уточнил, что село обстреливалось ежедневно. Все трое заявили, что раскаиваются в преступлениях.

По словам одного из мирных жителей, ВСУ обстреливали Ольговку с 7 августа 2024 года и до того дня, когда село освободили российские военные. Мужчина рассказал, что знает о пяти погибших, ещё десять человек числятся пропавшими без вести.

«Где-то полностью дом разрушен, где-то частично, где-то крыша разбита. Но нет ни одного целого дома», — добавил мирный житель, говоря о повреждениях в селе.

Военкоры сообщили об освобождении села Ольговка в Кореневском районе 24 октября 2024 года. В Сети появились кадры с российским флагом, поднятым над селом.

Как сообщало ИА Регнум, российские следователи фиксируют и расследуют многочисленные преступления, совершённые украинскими подразделениями в ходе незаконного вторжения в Курскую область. О действиях бойцов и наёмников ВСУ правоохранителям рассказывают мирные жители.

В последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население, в том числе удары по автомобилям мирных граждан, интенсифицировались. В частности, 11 апреля украинские формирования атаковали 16 домов, шесть машин и школу в Курской области.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что в Ольговке 11 апреля украинский дрон атаковал автомобиль, в результате погиб мирный житель. В машине находились два человека, которые ехали проверить состояние своего дома, отметил он.