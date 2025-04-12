Москва, 12 апреля, 2025, 08:42 — ИА Регнум. Повышенная заболеваемость гриппом типа В наблюдается в текущем эпидемиологическом сезоне. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он отметил, что в России ещё продолжается эпидемиологический сезон.

«Особенностью финального подъёма заболеваемости гриппом и ОРЗ, сезонного, который мы переживаем каждый год, является то, что в этом сезоне начинают заметно доминировать штаммы гриппа В», — сказал Онищенко.

По его словам, заболевшие более тяжело переносят этот штамм гриппа В.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Онищенко призвал не нагнетать ситуацию с новым вирусом, якобы распространяющимся в России. По его словам, выводы не стоит делать, пока нет результатов хотя бы одного исследования. Он отметил, что занимающийся гриппом институт имени Пастера в Санкт-Петербурге не докладывал о появлении нового вируса. Что касается симптомов, в том числе высокой температуры и кровавого кашля, то они могут быть индивидуальной особенностью или осложнением от другого заболевания.

В начале января Роспотребнадзор предупредил, что в стране участились случаи гриппа с доминированием вируса A (H1N1). Этот вирус, добавили в ведомстве, чаще других вызывает тяжёлое течение заболевания и приводит к лёгочным осложнениям. Болезнь может в течение 24 часов развиться вплоть до пневмонии, которая опасна риском летального исхода. Специалисты призвали вакцинироваться, избегать контактов с заболевшими, а в общественных местах использовать маски или респираторы.