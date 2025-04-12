Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что не говорил в интервью британской газете The Times о возможности разделения Украины на зоны контроля между европейскими странами и Россией по примеру послевоенного Берлина. Указав 11 апреля в соцсети X на искажение СМИ его слов, Келлог пояснил, что имел в виду распределение зон ответственности союзных сил в поддержку суверенитета Украины после прекращения огня. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1143-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

Ранее The Times со ссылкой на Келлога отмечала, что, согласно плану разделения Украины, войска Великобритании, Франции и России разместятся в разных частях страны. Англо-французские войска — к западу от Днепра, включая Киев, а российские — в других регионах.

Вместе с тем агентство Reuters 11 апреля со ссылкой на источники проинформировало, что Келлог раскритиковал инициативу спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, заявившего, что признание новых российских регионов станет быстрым способом достижения мира.

«На встрече с Трампом генерал Кит Келлог выступил против Уиткоффа, заявив, что Украина… никогда не согласится в одностороннем порядке передать России полное право собственности на эти территории», — написали в статье.

Москва же неоднократно подчеркивала, что Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это регионы Российской Федерации.

«Они записаны в Конституции Российской Федерации. Это данность», — напомнил журналистам в ходе брифинга 13 марта представитель Кремля Дмитрий Песков.

О том, что Россия не допустит размещения сил НАТО на украинской территории, повторяла в ходе брифинга 6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил так, как об этом говорится сейчас на каждом углу в Европейском союзе, придумывают некие европейские войска, иностранные контингенты под какими-то еврофлагами», — подчеркивала дипломат.

Вместе с тем политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин ещё в январе 2025 года отмечал ИА Регнум, что нормализации отношений между США и Россией может не произойти.

«Трамп — он не филантроп и не пацифист. Он бизнесмен. Недавно журнал Forbes оценил ресурсную базу Украины в 15 трлн долларов. Как вы думаете, этот бизнесмен-прагматик с барского плеча нам подарит такую Украину? Просто так, что ли? Очевидно, что тут будут пытаться вбить клин между Россией и Китаем, в обмен на Украину. Возможны и различные другие варианты. Легко точно не будет», — уверен Блохин.

Тем не менее российско-американские переговоры, начатые после телефонного разговора российского и американского лидеров 18 марта 2025 года, продолжаются. Буквально накануне Стивен Уиткофф вновь посетил Россию. На встрече с президентом Владимиром Путиным обсуждались аспекты украинского регулирования, сказано в официальном заявлении Кремля 11 апреля.

Известно, что встреча проходила в Санкт-Петербурге и продлилась более четырёх часов.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.