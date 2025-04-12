Вашингтон, 12 апреля, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио согласился с оценкой работы спецпосланника главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, которую дала американская политическая активистка Лора Лумер. В соцсети Х Рубио сделал репост её записи.

Администрация президента России

Лумер отметила в сообщении, к которому прикрепила видео со встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, что спецпосланник сделал больше, чем кто-либо из его критиков.

«Людям нравится нападать на Стивена Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения мирных переговоров и освобождения заложников, чем любой из его карьерных критиков-бюрократов за всю свою карьеру на болотах. Стив Уиткофф из кожи вон лезет ради президента [США Дональда] Трампа», — написала активистка.

Американский госсекретарь сделал репост её записи и написал: «100%».

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля спецпосланник президента США встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры проходили в закрытом режиме, они продлились почти 4,5 часа и завершились поздним вечером.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, начало встречи Путина и Уиткоффа было деловым. Ранее представитель Кремля призвал не ждать прорывных результатов от встречи. Он заявил, что на переговорах стороны будут искать почву для нормализации двусторонних отношений.

Глава государства и спецпосланник обсудили, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта. Уиткофф поблагодарил Путина за уделённое время и передал ему послание от Трампа. Президент РФ, в свою очередь, озвучил через него вопросы Москвы, связанные с конфликтом.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что состоявшиеся переговоры Путина с Уиткоффом прошли продуктивно.

Вечером 11 апреля самолёт Стива Уиткоффа вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и 12 апреля в 05:42 мск совершил посадку в аэропорту Маската в Омане.