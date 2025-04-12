Балахнинский район, Нижегородская область, 12 апреля, 2025, 08:16 — ИА Регнум. Автомобиль наехал на группу пешеходов в Балахнинском районе Нижегородской области, пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По данным полиции, ДТП случилось около 02:50 мск в Балахне в районе улицы Чкалова. Мужчина, управлявший иномаркой Hyundai Solaris, не справился с управлением при повороте направо. Автомобиль вылетел на обочину, где сбил пятерых мужчин и двух женщин.

«В результате ДТП пострадали семь человек (пешеходов): два человека после оказания медицинской помощи отпущены, два — госпитализированы, три — проходят медицинский осмотр. Все они были доставлены в больницу», — указано в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД.

Отмечено, что автомобиль принадлежит родственнице водителя. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, похожее ДТП случилось 9 февраля на улице Московской в Ленинском районе Екатеринбурга. Водитель Volkswagen, двигавшийся с небезопасной скоростью, допустил касание с движущимися впереди автомобилями Lexus и Toyota, после чего выехал на правую полосу дороги, столкнулся со стоящим Nissan и наехал на четырёх пешеходов. В результате погиб мужчина 1985 года рождения. Ещё один мужчина, женщина и ребёнок получили различные травмы и были госпитализированы. Водители автомобилей Lexus и Toyota оставили место происшествия, их розыск вели правоохранители.