Москва, 12 апреля, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Украинские власти систематически нарушают мораторий на удары по объектам энергетики. По подсчётам МИД России, Киев с момента соглашения проигнорировал запрет более 60 раз.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Киев действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который был 18 марта согласован президентами России и США (Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. — Прим. ред.), а затем поддержан (главой киевского режима Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским. <…> С момента достижения этой договорённости украинская сторона нарушила его более 60 раз», — отметил в разговоре с «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он констатировал, что ежедневно попытки атак по российским энергообъектам предпринимаются киевским режимом по несколько раз.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонных переговоров с Трампом Путин согласился на временный мораторий на удары ВС России и ВСУ по энергетическим объектам. Зеленский на словах также согласился с предложением Трампа, заявив, что Украина якобы всегда поддерживала отказ от атак на энергообъекты. При этом уже в ночь на 19 марта украинские войска ударили по российской нефтебазе в Краснодарском крае и этим нарушили договорённость. Затем ВСУ продолжили бить по энергоинфраструктуре РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам демонстрирует её настрой на достижение мира на Украине. Он добавил, что Москва информирует Вашингтон о несоблюдении Киевом соглашения, но со стороны США пока нет реакции.

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор считает, что Путину и Трампу необходимо согласовать смену Зеленского. В противном случае с урегулированием украинского конфликта ничего не выйдет, добавил эксперт.