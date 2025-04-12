Динский район, Краснодарский край, 12 апреля, 2025, 07:52 — ИА Регнум. Обломки сбитого беспилотника ВСУ ночью 12 апреля повредили контактные сети ж/д путей в Динском районе Краснодарского края. Движение поездов на участке приостановлено. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Обломки украинского беспилотника упали в станице Васюринской Динского района. Пострадавших нет. Повреждения устраняют специалисты, аварийная бригада РЖД.

В 07:00 мск был задержан один пассажирский поезд.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников в небе над пятью регионами России ночью 12 апреля. Над Краснодарским краем был сбит один дрон.

ВСУ за сутки нанесли пять ударов по объектам энергетики в РФ. Удары были нанесены по объектам в ЛНР, Брянской, Курской и Запорожской областях.

Российские военные за прошедшую неделю, в период с 5 по 11 апреля, уничтожили 1,2 тыс. беспилотников Вооружённых сил Украины.