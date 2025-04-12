Москва, 12 апреля, 2025, 07:47 — ИА Регнум. Китайские граждане не участвуют в боевых действиях на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Дарья Антонова, ИА REGNUM МИД РФ, 10.02.2022

«Я могу сказать, что это полная неправда, мягко говоря», — ответил дипломат на соответствующий вопрос ТАСС.

Он подчеркнул, что у властей Китая весьма взвешенная и выверенная позиция по урегулированию конфликта на Украине. Москва благодарна Пекину за это, добавил Руденко.

Таким образом, он опроверг распространяемые киевским режимом слухи о якобы участии в боях китайских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля в Telegram-канале главы киевского режима Владимира Зеленского появилась публикация о том, что ВСУ якобы взяли в плен двух бойцов армии Китая. По его словам, воюющих на стороне российской армии граждан КНР «значительно больше, чем двое», и взяли их в плен якобы на территории Донецкой Народной Республики.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безответственными заявления об участии китайских военных в боевых действиях в зоне украинского конфликта, эта информация не имеет никаких оснований. Дипломат напомнил, что позиция Китая по украинскому вопросу ясна и она уже получила широкое признание международного сообщества.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине.