Берлин, 12 апреля, 2025, 07:35 — ИА Регнум. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможное предоставление Украине крылатых ракет Taurus не окажет существенного влияния на ход боевых действий, но приведет к эскалации конфликта. Такое мнение высказал дипломат в интервью газете Berliner Zeitung.

Mid.ru Посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев

Нечаев также подчеркнул, что подобные действия могут вызвать болезненные ассоциации.

«Немецкие танки в Курске уже вызвали возмущение наших граждан. Это наводит на определенные болезненные исторические воспоминания», — пояснил посол.

Нечаев обратил внимание на то, что наведением ракет на цели будут заниматься специалисты из Германии, а не украинские военные.

По словам дипломата, Россия будет оценивать ситуацию и принимать соответствующие решения. Он выразил уверенность, что даже ракеты Taurus не смогут кардинально изменить ситуацию на линии фронта.

Дипломат заверил, что российская сторона готова сотрудничать с будущим правительством Германии, но при этом намерена ориентироваться не только на предвыборные программы, но и на конкретные действия. Это, по его словам, является важным критерием того, как новые власти будут вести себя по отношению к России.

Нечаев также подчеркнул, что Москва не приемлет размещение иностранных войск на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Запад продолжит поддерживать Украину, несмотря на переговоры России и США, сообщило 11 апреля агентство Reuters со ссылкой на глав минобороны Германии и Британии Бориса Писториуса и Джона Хили.

При этом Писториус заявил, что Германия в ближайшее время не сможет поставить Украине военную помощь в виде дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, так как сама ожидает поставку.

Ранее 11 апреля британская газета Daily Mail сообщила, что Лондон выделил Киеву военную помощь в размере 450 млн фунтов стерлингов (585 млн долларов), в рамках которой будут предоставлены сотни тысяч беспилотников и военное оборудование.

Российское руководство неоднократно заявляло, что накачивание Киева оружием не изменит хода специальной военной операции. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что военные поставки киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.