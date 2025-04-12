Богота, 12 апреля, 2025, 07:28 — ИА Регнум. Сестра ликвидированного в зоне проведения спецоперации наёмника из Колумбии Хонатана Мартинеса Вильяды заявила о безразличии киевского режима к судьбам погибших за ВСУ иностранцев. Об этом Каролина Вильяда сообщила в интервью «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

«Нам рассказал об этом друг моего брата, воевавший вместе с ним… После мы говорили с командиром, который лишь подтвердил, что мой брат мёртв. Что касается личных вещей, он сказал, что нам следует связаться с Андресом Рейесом под позывным Эскорт, на этом всё закончилось. Он сказал, что нам больше не следует ему писать и это уже не его проблема», — уточнила женщина.

По её словам, командование бросило приехавших из Колумбии наёмников «на произвол судьбы», в результате их постоянно ликвидировали. Их тела так и остались лежать на поле боя, попыток передать их семьям киевские власти не предпринимали.

Каролина Вильяда посоветовала соотечественникам не участвовать в боях на стороне ВСУ, они останутся без помощи. Кроме того, вряд ли киевский режим выплатит наёмникам вознаграждение.

Как сообщало ИА Регнум, колумбийские наёмники отправляются на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, надеясь на высокие заработки. После их гибели семьи не могут получить тела родных обратно на родину, пожаловались родственники погибших южноамериканцев.

Издание KyivPost 3 февраля заявило о массовом бегстве колумбийских наёмников с Украины из-за того, что ВСУ терпят поражение на фронте.

Польская газета Wyborcza писала, как киевский режим обращается с ранеными наёмниками. Так, иностранному легионеру из Белоруссии после ранения дали неделю, чтобы покинуть Украину, он находился в стране нелегально: срок действия паспорта истёк, а на родине ему грозит смертная казнь.

В начале марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в ВСУ против России воюют более 3,3 тыс. наемников. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что иностранные военные не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.