Москва, 12 апреля, 2025, 07:14 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников в небе над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Вражеская атака с воздуха была отражена в период с 20:00 мск 11 апреля до 06:30 мск 12 апреля.

Над Курской областью обнаружили и сбили 18 дронов ВСУ. Ещё 13 беспилотников ликвидировали в Ростовской области.

По два БПЛА силы ПВО сбили в Орловской и Белгородской областях. Над Краснодарским краем был уничтожен один украинский дрон.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 11 апреля силы ПВО поразили на территории России 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 25 вражеских дронов сбили над Курской областью, ещё пять — над Белгородской областью.

ВСУ за сутки нанесли пять ударов по объектам энергетики в РФ. Удары были нанесены по объектам в ЛНР, Брянской, Курской и Запорожской областях.

9 апреля украинские военные с применением беспилотника целенаправленно атаковали высоковольтную линию «Курскэнерго». В результате агрессии киевского режима в Большесолдатском районе более 600 потребителей остались без электричества.