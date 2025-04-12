Маскат, 12 апреля, 2025, 07:01 — ИА Регнум. Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа совершил посадку 12 апреля в 05:42 мск в аэропорту Маската в Омане. Об этом свидетельствуют данные трекингового сервиса Flightradar.

Ian Sewell Резиденция султана Омана

Уиткофф 12 апреля примет участие во встрече представителей США и Ирана, на которой планируется обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Как сообщало ИА Регнум, самолет Стива Уиткоффа вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге вечером 11 апреля.

11 апреля спецпосланник встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки. Переговоры завершились поздним вечером 11 апреля. Они продлились почти 4,5 часа. Обсуждались, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, начало встречи российского лидера и спецпосланника Трампа было деловым. Он допустил, что после этих переговоров может состояться телефонный разговор Путина с Трампом.