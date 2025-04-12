Донецк, 12 апреля, 2025, 06:56 — ИА Регнум. Украинские боевики при отступлении из посёлка Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике убивали мирных граждан за отказ эвакуироваться, подозревая в лояльности к российской армии. Об этом сообщил спасённый местный житель Дмитрий.

ИА Регнум Военные преступления ВСУ

«При отступлении, когда начался штурм в Великой Новосёлке, были случаи, что они убили мирных граждан из-за злобы к тому, что [те] ожидали Российскую Федерацию. Нескольких человек расстреляли. Двоих — на нашей улице? и ещё несколько человек — на соседней. Я прятался», — уточнил он в беседе с ТАСС.

По его словам, подобные случаи были и в соседних сёлах.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Telegram-канал Mash сообщал, что у Великой Новосёлки порядка 1,5 тыс. украинских боевиков и наёмников из Польши, Великобритании и Грузии попали в окружение. Окружённым поставили ультиматум — сложить оружие и сдаться в плен или быть ликвидированными.

Минобороны РФ 27 января проинформировало об освобождении Великой Новосёлки в результате активных наступательных действий подразделения российской группировки войск «Восток». Командир штурмовой роты батальона морской пехоты с позывным Рязань уточнил, что украинские военные расстреляли 15 сослуживцев, отказавшихся оборонять от ВС РФ посёлок Великая Новосёлка.