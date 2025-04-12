Орел, 12 апреля, 2025, 06:47 — ИА Регнум. В Орловской области ночью 12 апреля подразделения противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Участившиеся в последнее время провокации противника не достигнут своей цели — спасибо нашим защитникам за ежедневное мужество и профессионализм!» — написал он в Telegram-канале.

Клычков добавил, что в области дважды за ночь объявлялась ракетная опасность.

При отражении атаки украинских БПЛА никто не пострадал, разрушений не допущено.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны ночью 12 апреля отразили атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Вражеские дроны были уничтожены в небе над Каменском, Шахтами, а также над Миллеровским, Матвеево-Курганским и Красносулинским районами.

За ночь 11 апреля силы ПВО поразили на территории России 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 25 вражеских дронов сбили над Курской областью, ещё пять — над Белгородской областью.