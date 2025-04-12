Москва, 12 апреля, 2025, 06:43 — ИА Регнум. На телах некоторых жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске эксперты обнаружили не только огнестрельные, но и колото-резаные раны. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт. «Крокус Сити Холл»

Как пояснил источник изданию, такие ранения говорят о том, что в ходе нападения террористы, скорее всего, использовали не только огнестрельное оружие, но и ножи.

«Возможно, это осколочные ранения или последствия удара об острый предмет», — также предположил собеседник.

Он добавил, что в «Крокусе» было найдено большое количество стреляных гильз.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала и устроили пожар. В результате теракта погибли 146 человек, шестеро из них — дети.

Сотрудники охранной службы «Крокус Сити Холла» в момент нападения террористов были без оружия, потому что не имели права на его ношение.

СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). Были арестованы 12 человек. Сейчас под стражей находятся уже 19 фигурантов.