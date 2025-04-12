Штат Пенсильвания, США, 12 апреля, 2025, 06:34 — ИА Регнум. В американском штате Пенсильвания сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали мужчину после его угроз в адрес президента страны Дональда Трампа и других чиновников. Об этом сообщила пресс-служба минюста США.

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«32-летнему жителю Батлера Шону Монперу предъявлено обвинение в совершении федерального преступления за угрозы нападения и убийства президента Дональда Трампа, других должностных лиц, а также агентов иммиграционной и таможенной полиции США», — заявили в ведомстве.

Агенты ФБР установили, что заявления с угрозами размещались пользователем на YouTube в период с 15 января по 5 апреля. Расследование подтвердило, что интернет-активность соответствовала месту жительства Монпера. Кроме того, было установлено, что мужчина запросил и получил разрешение на огнестрельное оружие вскоре после инаугурации Трампа.

Монпера арестовали 9 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля 2024 года на Трампа было совершено покушение в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники службы безопасности.

15 сентября 2024 года в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) произошло ещё одно покушение на Трампа. Стрелял 58-летний американский гражданин Райан Уэсли Раут из АК-47, ствол которого он просунул через ограждение гольф-клуба. В Трампа он не попал. Раута задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ряды ВСУ. Журнал Newsweek писал, что обвиняемый в покушении на Трампа Уэсли Раут пытался приобрести на Украине реактивный противотанковый гранатомёт или зенитную ракету Stinger.