* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 апреля, 2025, 06:30 — ИА Регнум. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы. Об этом сообщают «РИА Новости» в инстанции.

Иван Шилов ИА Регнум Закон об иноагентах

В суде изданию пояснили, что заседание назначено на 25 апреля. Административный ответчик по делу — Министерство юстиции РФ.

В 2022 году Ивлева вместе с сыновьями уехала на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст РФ 20 декабря 2024 года внёс в перечень иноагентов журналистку и фотографа Викторию Ивлеву-Йорк. Она призывала оказывать финансовую поддержку ВСУ, выступала против спецоперации, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.