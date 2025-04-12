Вашингтон, 12 апреля, 2025, 06:09 — ИА Регнум. В ходе встречи в Вашингтоне 11 апреля, на которой обсуждалось соглашение о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых, представители Украины и США вели себя враждебно. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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«Перспективы достижения договорённости остаются неопределёнными, перспективы «прорыва» слабые, обстановка на переговорах очень антагонистическая», — процитировало агентство источник.

Напряжённость на переговорах возникла из-за последнего проекта предложения США, который оказался масштабнее, чем первоначальный.

Позднее украинское издание «Зеркало недели» информировало, что делегация Украины получила от главы киевского режима Владимира Зеленского чёткие указания. Среди них — требование о равном распределении взносов и создании рабочих мест для украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, в проекте соглашения по добыче полезных ископаемых на Украине, разработанном США, содержится требование о передаче американской госкорпорации контроля над трубопроводом «Газпрома», который проходит через территорию Украины в Европу.

Делегация Киева прибыла в Вашингтон 11 апреля для консультативных встреч, которые нацелены позволить США получить значительную долю в природных ресурсах Украины. При этом участие высокопоставленных лиц не ожидается.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что одобрение Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению. Зеленский дважды отказывался заключать с США сделку по ресурсам: 12 февраля во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев и 28 февраля в ходе посещения Белого дома, когда Зеленский спровоцировал перепалку с американским президентом Дональдом Трампом.