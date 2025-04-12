Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2025, 05:49 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны ночью 12 апреля отразили атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Вражеские дроны были уничтожены в небе над Каменском, Шахтами, а также над Миллеровским, Матвеево-Курганским и Красносулинским районами.

Слюсарь уточнил, что при отражении атаки с воздуха, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь силы ПВО поразили на территории России 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 25 вражеских дронов сбили над Курской областью, ещё пять — над Белгородской областью.

ВСУ за сутки нанесли пять ударов по объектам энергетики в РФ. Удары были нанесены по объектам в ЛНР, Брянской, Курской и Запорожской областях.

9 апреля украинские военные с применением беспилотника целенаправленно атаковали высоковольтную линию «Курскэнерго». В результате агрессии киевского режима в Большесолдатском районе более 600 потребителей остались без электричества.