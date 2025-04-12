Кито, 12 апреля, 2025, 05:56 — ИА Регнум. Въезд граждан России на территорию Эквадора осуществляется в нормальном режиме. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

«Решения о допуске или недопуске россиян на пунктах въезда принимаются в соответствии с действующим миграционным законодательством Эквадора, вне зависимости от национальности приезжающих», — заверили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Эквадор привержен выполнению обязательств по двусторонним соглашениям, укреплению дружеских отношений и сотрудничества с Россией.

Безвизовый въезд в страну допускается в случаях, когда поездка не носит рабочих и коммерческих целей, напомнили дипломаты.

При этом в официальном заявлении посольства РФ в Эквадоре говорится, что дипмиссии известно о девяти случаях отказа во въезде российским гражданам в период с 6 по 10 апреля, в двух — удалось добиться отмены решения. Остальные семеро россиян были отправлены обратно в страны, откуда прибыли в Эквадор. Причинами высылки называли несоответствие цели поездки, а также утверждали, что россияне несут «угрозу для внутренней безопасности Республики Эквадор».

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2024 года власти Мексики стали массово отказывать российским туристам во въезде даже с оплаченными турами, подтверждённым бронированием и обратными билетами. 14 российских туроператоров подписали коллективное обращение к послу Мексики Эдуардо Вильегасу Мегиасу в связи с отказами во въезде сограждан. По данным компаний, подобные случаи происходят регулярно и не первый год, порой дело доходит до суда. Туристы, как правило, выигрывают. Однако посольство и мексиканские принимающие компании перекладывают вину на миграционные службы.