Вашингтон, 12 апреля, 2025, 05:28 — ИА Регнум. Канадский режиссер Тед Котчефф, известный по фильмам «Рэмбо: Первая кровь», «Стрелок» и «Уик-энд у Берни», умер 10 апреля, через три дня после дня рождения. Ему было 94 года.

Кинопортал «Фильм. ру» Тед Котчефф

«Он скончался от старости. Его окружали родные люди», — сказала журналистам его семья.

Режиссер получил известность в 1980-е годы. Последняя киноработа Котчеффа — фильм «Семья напрокат», который вышел на экраны в 1997 году.

Всего он снял 39 фильмов, 11 сериалов.

Тед Котчефф был дважды женат, в браках родилось пять детей. Известно, что он был вегетарианцем.