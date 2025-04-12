Москва, 12 апреля, 2025, 05:22 — ИА Регнум. Объявленный в розыск по делу об особо крупном мошенничестве бывший заместитель председателя правления ПАО «Промсвязьбанк» Владимир Шаталов находится на территории ОАЭ, в Дубае. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

News.kmvcity.ru Розыск!

«Следствие изучает вопрос о том, какое имущество бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка находится в России, с целью возможного наложения на него обеспечительного ареста», — приводит ТАСС оперативную информацию правоохранителей.

В материалах уголовного дела отметили, что, кроме Шаталова, Россию покинули зампредседателя правления Промсвязьбанка Константин Басманов и бывший старший вице-президент Промсвязьбанка Александр Чернощекин. При этом суд продлил домашний арест в отношении директора департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Романа Гаврилова. Также под арестом его счета и имущество. Фигурантами дела значатся директор компании «Финистар-онлайн» Андрей Каламзин и бизнесмен Ярослав Елизаров.

По данным следствия, уголовное преследование Гаврилова связано с хищением денег Промсвязьбанка на агентских договорах. Ущерб от его действий составляет не менее 1,9 млн рублей. При этом Гаврилов, несмотря на уголовное дело, продолжает занимать свой пост.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года арбитраж Москвы вынес вердикт по спору, который продлился почти 3,5 года. Промсвязьбанк изначально требовал взыскать сумму 282 201 304 551,59 рубля, заявленную как убытки, причинённые бывшими топ-менеджерами, а также экс-владельцами банка — братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Иск был удовлетворён частично — сумму снизили до чуть более 91 млрд рублей.