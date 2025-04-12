Москва, 12 апреля, 2025, 05:04 — ИА Регнум. Преступники могут использовать различные уловки, чтобы убедить жертву установить приложения, которые содержат вредоносное программное обеспечение, способное похищать личные данные. Об этом сообщили ТАСС в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационных и коммуникационных технологий МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Один из способов — предложить выполнить несложные задачи за вознаграждение, например поставить лайки в социальных сетях. Когда человек соглашается и устанавливает приложение, на его мобильное устройство попадает вредоносное программное обеспечение.

Другой вариант — предложить самостоятельно ввести данные. Например, в приложении, которое якобы помогает следить за здоровьем, могут попросить отслеживать физическую активность или вести дневник питания.

МВД рекомендует скачивать приложения только из проверенных источников.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России предупредил о мошенниках, предлагающих несуществующие инвестиционные программы цифрового рубля. Злоумышленники создают сайты в фирменных цветах, где «личный менеджер» убеждает внести деньги на «депозит».

Для привлечения внимания они используют «низкий порог входа». ЦБ отмечает, что инвестиционных программ цифрового рубля нет, а операции доступны только участникам пилотного проекта.

Телефонные мошенники придумали новую схему в несколько этапов с прерыванием звонка, чтобы вызвать доверие у жертвы.

Телефонные мошенники обманывают россиян под предлогом замены кода домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании, уверяя в необходимости «замены кода домофона», затем отправляют гражданам на телефон некий пароль и просят продиктовать его. Диалог прекращается, как только аферисты получают пароль.