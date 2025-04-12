Киев, 12 апреля, 2025, 04:43 — ИА Регнум. В столице Украины ранним утром 12 апреля прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Киеве слышны звуки взрывов», — заявили журналисты в Telegram-канале.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве с 04:11 мск действует режим воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 апреля в Киеве также произошёл взрыв, в городе была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что на левом берегу работала система ПВО.

Вечером 4 апреля в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги.

Минобороны РФ неоднократно подчёркивало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории.