Москва, 12 апреля, 2025, 04:48 — ИА Регнум. Военкор Александр Сладков, комментируя введенные главой киевского режима Владимиром Зеленским новые санкции, назвал их бессмысленными, похожими на «выговор душевнобольного». Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

Сладков назвал Украину «не слабой, не смешной, удивительной в своей ярости к окружающим».

«Ну запишут они у себя в список важных дел эти санкции, а дальше что? Это всё равно, что душевнобольной человек ходит по улице и объявляет каждому встречному выговор с занесением в свою же медицинскую книжку», — подметил военкор.

По словам Сладкова, он уже находится под санкциями Евросоюза, хотя за границей у него нет в собственности «даже тараканов». Поэтому он не видит, «в чём смысл санкций и почему именно сегодня».

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля сразу несколько российских журналистов попали под санкции Киева. Санкции подразумевают лишение всех украинских госнаград, блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений.

Новые санкции Зеленского против сотрудников медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT вызвали у них лишь смех, сообщила главный редактор международной медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян.