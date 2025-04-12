Санкт-Петербург, 12 апреля, 2025, 04:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом обсудил урегулирование на Украине. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

http://www.kremlin.ru/ Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа

«Тема встречи — аспекты украинского урегулирования», — указали в официальном заявлении.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и продлилась более четырёх часов.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что начало беседы российского лидера и спецпосланника Трампа было деловым. Он допустил, что после этих переговоров может состояться телефонный разговор Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Песков также призвал не ждать прорывных результатов от встречи. На переговорах стороны будут искать почву для нормализации двусторонних отношений.

Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург 11 апреля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с ним в гостинице «Гранд Европа». Подробности их беседы не раскрывались.

До этого спецпосланник Трампа дважды встречался с Путиным. Первый визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 февраля. Тогда он провёл переговоры по возвращению бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Они прошли успешно, после чего Вашингтон вернул России программиста Александра Винника, обвинённого в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e. Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Сначала состоялась его встреча с российскими представителями высокого ранга, а затем — с президентом РФ.