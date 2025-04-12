Вашингтон, 12 апреля, 2025, 04:13 — ИА Регнум. В Америке наблюдается всплеск популярности икры, вызванный появлением на рынке дешёвой продукции из Китая. В ресторанах икру начали подавать в сочетании с хот-догами и наггетсами. Об этом написало агентство Bloomberg.

AnnaSvist Икра из Китая

Шеф-повара объясняют, что икра по-прежнему воспринимается как дорогой и эксклюзивный продукт и эмоциональная реакция посетителей побуждает их заказывать больше и увеличивать общую сумму чека.

В одном из ресторанов Манхэттена икра на хот-доге вызывает улыбку и желание заказать вино. В Temple Bar подают «бугорки икры», кладя продукт на ладонь посетителя. Эта акция привлекла внимание пользователей социальных сетей.

Китайская икра отличается высоким качеством и низкой ценой, отметили авторы. При этом продавцы стараются не указывать страну происхождения икры, чтобы избежать предвзятости. Российской икры на американском рынке практически нет из-за санкций.

Как сообщало ИА Регнум, арестанты московских и подмосковных СИЗО смогут оформить заказ красной лососевой икры. Подследственные или их родственники смогут приобрести 250 граммов икры за 3600 рублей в магазине, занимающемся продажей готовой еды для арестованных. Товар стал доступен из-за просьб находящихся в СИЗО женщин: икра положительно сказывается на женском здоровье.

В феврале отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке заметно снизились. Запасов икры достаточно, дефицита качественной продукции к предстоящим праздникам не ожидается, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).